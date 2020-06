Frosinone: spacciavano chili di droga, sgominata la banda italo albanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uomo, oggi anch’egli indagato ed arrestato, ha dato una versione dei fatti che, dopo gli opportuni accertamenti, è risultata poco credibile e, per questo, sotto pressione, ha ammesso una verità diversa finendo per confessare di essere coinvolto in un giro di spaccio di sostanze stupefacenti che interessava le province di Frosinone, Napoli e Roma verificata da riscontri investigativo. E’ quindi emerso un quadro criminale composto da soggetti pericolosi e dall’indole violenta, impegnati in un fiorente giro di acquisto, trasporto, detenzione e vendita di stupefacenti di ogni tipo, in genere hashish e marijuana ma anche cocaina. I reati sono stati commessi sia nei comuni della provincia frusinate, quali Alatri, Ferentino, Pontecorvo, Cassino, Arnara, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano, Ripi, Colfelice, San Giovanni Incarico, Arce e Ceprano, che quelli della zona sud di Roma, Olevano Romano, nonché Cercola e Casoria in provincia di Napoli. (segue) (Rer)