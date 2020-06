Frosinone: spacciavano chili di droga, sgominata la banda italo albanese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il profilo criminale e la pericolosità degli indagati emerge, a detta degli inquirenti, anche dai sistematici accorgimenti adottati per eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine; il trasporto dello stupefacente, quando si trattava di ingenti quantitativi, avveniva con una staffetta di due autovetture di cui una precedeva la seconda per avvisare di eventuali posti di blocco, venivano utilizzati anche mezzi pubblici per confondersi con i passeggeri e cambiato spesso il luogo degli appuntamenti, oppure a luoghi convenzionali erano assegnavano nomi in codice sempre diversi, per confondere chi eventualmente li stesse intercettando. La droga acquistata, anche in quantitativi dell’ordine di chilogrammi, veniva confezionata in singole dosi per essere ceduta ai numerosi assuntori, per un giro d’affari stimato complessivamente in oltre 300mila euro e un volume di stupefacente movimentato di circa 25 chili. Nel corso delle indagini, che si sono concluse a luglio, oltre alle Ordinanze eseguite quest’oggi, sono state altresì tratte in arresto 7 persone in flagranza di reato, 5 denunciate, 30 assuntori di stupefacenti segnalati. I militari hanno poi sequestrato oltre 15mila euro in contanti e stupefacenti per un peso di circa 7 chili tra cocaina, hashish e marijuana. Nel corso delle perquisizioni svolte questa notte sono stati rinvenuti altri 100 grammi circa di marijuana, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Gli indagati, tra i quali 17 italiani e 6 albanesi, hanno tutti un’età compresa tra i 23 ed i 40 anni, ma vi è anche un uomo di 69 anni e due donne italiane. (Rer)