Cile: coronavirus, creata commissione d'inchiesta parlamentare su gestione pandemia (2)

- Nel frattempo la curva dei contagi nel paese è in forte ascesa. L'ultimo bollettino delle autorità sanitarie dà conto di 3527 nuovi casi e di 75 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 108.686 in totale i casi confermati mentre le vittime della Covid-19 sono 1.188 dall'inizio della pandemia. Il presidente Sebastian Pinera ha decretato lo "stato di catastrofe" a marzo, affidando alle Forze armate la gestione dell'ordine pubblico, ed ha rinviato a ottobre il referendum sulla riforma della Costituzione preparato in risposta alle proteste sociali di inizio anno. Epicentro dell'epidemia è sempre la denominata Regione metropolitana (Rm) della capitale Santiago, con 88.194 casi in totale. Seguono la città di Valparaiso con 3.595 casi, e Antofagasta con 2.649 contagi. (Abu)