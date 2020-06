Libia, il sindaco di Sebha rivela a Nova: "La situazione in città è catastrofica a causa del Covid-19"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco della municipalità di Sebha, nel sud della Libia, Al-Shawosh Ghorbal, ha affermato che la situazione epidemiologica nel suo comune è "catastrofica" dopo che il numero di casi Covid-19 è aumentato, rilevando che i comuni della Libia meridionale non possono affrontare l'epidemia con gli strumenti che hanno oggi. In una dichiarazione ad "Agenzia Nova", il sindaco di Sebha ha aggiunto che la città soffre di una grave carenza di tutte le risorse per affrontare l'epidemia. "Sono necessari team medici e non abbiamo tecnici di laboratorio, ma solo un gruppo di persone che lavora 24 ore al giorno. Vogliamo ventilatori polmonari poiché ne abbiamo solo nove, e abbiamo solo due dispositivi che possono testare 20 casi al giorno. Facciamo appello ai funzionari di tutti i governi libici, al capo del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al-Sarraj, e al capo del governo provvisorio libico di Bengasi, Abdullah al-Thinni, per aiutare Sebha e i comuni del sud", ha affermato Ghorbal. Il politico ha anche affermato: "Chiediamo a tutti in Cirenaica e Tripolitania di unirsi e di stare alla larga dalle differenze politiche. Siamo in uno stato di epidemia e questo ci minaccia tutti, indipendentemente dai nostri orientamenti politici". La città di Sebha "si sta dirigendo verso il disastro, ma non piangeremo e non fuggiremo, piuttosto combatteremo e difenderemo il nostro popolo, e questo è il nostro dovere e responsabilità nel comune e nelle città vicine", ha concluso. (Lit)