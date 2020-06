Usa: il settore privato perde 2,7 milioni di posti di lavoro a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore privato negli Stati uniti ha perso 2,7 milioni di posti di lavoro nel mese di maggio, cifra nettamente inferiore rispetto alle previsioni degli esperti e rispetto agli 8 milioni dello scorso aprile. Lo si apprende dall'ultimo rapporto sull'impiego dell'istituto di ricerca Adp. Gli economisti intervistati dalla compagnia di analisi finanziaria Refinitiv avevano previsto un calo degli impieghi nel settore privato Usa pari a 9 milioni. Gli esuberi sono stati più pronunciati nelle grande imprese, che hanno tagliato oltre 1,6 milioni di posti di lavoro a maggio. Le imprese medie hanno perso 722 mila lavoratori, mentre le piccole imprese hanno registrato un calo di 435 mila posti di lavoro. "L'impatto della crisi legata al Covid-19 continua a pesare su tutti i tipi di aziende", ha spiegato in un comunicato Ahu Yildirmaz, numero due dell'istituto Adp. "Con molti Stati che sono già entrati nella fase di riapertura delle attività economiche, il mercato del lavoro sta cercando di riprendersi dagli effetti della pandemia, che in termini di perdita di posti di lavoro hanno avuto il loro apice ad aprile". Secondo i dati del dipartimento del Lavoro, dall'inizio dell'emergenza sono almeno 40 milioni i cittadini degli Stati Uniti che hanno richiesto per la prima volta un sussidio di disoccupazione. In settimana sono attesi nuovi dati che, secondo gli analisti, potrebbero portare il tasso di disoccupazione al 19,7 per cento, cinque punti in più rispetto al dato di aprile.(Nys)