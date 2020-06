Ue: Fp e Cgil, bloccato tentativo rinvio discussione su parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fp Cgil e Cgil affermano in una nota: "Bloccato il tentativo di rinvio della discussione della direttiva sulla trasparenza salariale da parte della Commissione europea. Accolta nei fatti la nostra richiesta di non sospendere i lavori sulla Direttiva per la trasparenza delle retribuzioni e l'intera Strategia per la parità di genere, nessun accantonamento della discussione. L'impegno delle donne in questa fase di pandemia", proseguono le due organizzazioni, "non è mai venuto meno. Sono loro che hanno affrontato, senza mai tirarsi indietro, tutta la fase acuta negli ospedali, nei centri residenziali, nei servizi sociali. E sono sempre loro che hanno gestito il lavoro domestico, di assistenza e di cura per anziani e bambini. Settori questi che sono stati messi a dura prova durante la crisi di Covid-19 e hanno dimostrato ancora una volta il ruolo essenziale dei servizi pubblici nella società". Fp Cgil e Cgil aggiungono: "Sappiamo che in tutti questi settori gli occupati sono per lo più donne, e sappiamo altrettanto bene che si tratta di settori sottovalutati e con paghe più basse, anche rispetto a altri in cui prevale la presenza maschile". Per queste ragioni, osservano ancora entrambe le sigle sindacali, "riteniamo fondamentale che la Commissione europea proceda con i lavori sulla Direttiva e siamo lieti di sapere che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che si era impegnata a vincolare le norme sulla trasparenza salariale nei primi 100 giorni del suo mandato, nonostante alcune incertezze e in seguito alle pressioni sindacali, nazionali ed europee, intenda onorare questo impegno come rivelato dal programma di lavoro europeo pubblicato il 28 maggio". (Com)