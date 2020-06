Sudan: premier Hamdok promette "giustizia" vittime sit-in di giugno scorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, ha promesso giustizia per le decine di manifestanti che il 3 aprile dello scorso anno sono morte durante il sit-in organizzato davanti al ministero della Difesa di Khartum e duramente represso dalla polizia. "Vi assicuro che otterremo giustizia completa e punizione per le anime dei nostri eroi martiri", ha detto Hamdok in un discorso trasmesso in diretta televisiva. Il premier ha riferito di aspettare il completamento dei lavori del comitato investigativo indipendente, che si propone di portare a processo "tutti coloro che hanno partecipato al massacro". Oggi un gruppo di manifestanti è sceso in strada a Khartum e nella vicina Omdurman per chiedere giustizia per le vittime.Lo scorso luglio, un comitato investigativo istituito dal procuratore generale aveva dichiarato che 87 persone sono state uccise e 168 ferite durante il raid, tuttavia le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che riunisce le sigle della società civile) hanno contestato le cifre fornite dal comitato, sostenendo che il numero delle vittime sarebbe di almeno 130 unità. (segue) (Res)