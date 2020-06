Sudan: premier Hamdok promette "giustizia" vittime sit-in di giugno scorso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 3 giugno 2019, i manifestanti radunati davanti al ministero della Difesa sudanese chiedevano il trasferimento del potere dal Consiglio militare di transizione (Tmc) ad autorità civili. Secondo quanto riferito dal presidente della Commissione per i diritti umani del Sudan, Hurriya Ismail, nel corso della conferenza stampa tenuta a settembre per illustrare le conclusioni dell’indagine, “le uccisioni dei manifestanti sono state condotte da militari che indossavano uniformi della polizia e delle Forze di supporto rapido (Rsd, le milizie paramilitari già accusate in passato di diffuse violazioni dei diritti umani)". Questi "hanno usato una forza eccessiva senza dare alcun avvertimento ai dimostranti che si trovavano all'interno del sit-in”, ha detto Ismail, il quale ha descritto l’accaduto come una “pericolosa violazione” dei diritti umani e ha chiesto che le persone responsabili delle violenze siano assicurate alla giustizia per questo reato. Sulle accuse di stupri e violenze sessuali commesse durante l'attacco, Ismail ha sottolineato che la commissione ha fatto appello alle vittime affinché denuncino i loro casi, sottolineando che ci sono 16 accuse di violenza sessuale e 9 casi di stupro e violenza sessuale. (Res)