Regionali: gruppo Caldoro, Campania non è dittatura, amministrazione e partiti hanno ruoli diversi

- "La Campania non può essere gestita come una piccola dittatura sud americana. Amministrazione e partiti hanno ruoli e funzioni diverse". Così il Gruppo Caldoro in Consiglio regionale della Campania. "La convocazione della colazione a sostegno del presidente in carica De Luca - hanno detto dal Gruppo - fatta dal vice presidente della giunta e non dal partito di maggioranza relativa, è la fotografia della commistione più opaca fra potere e politica. È l'utilizzo della cosa pubblica per costruire consenso di una parte, altro che etica della politica siamo nella illegalità", ha concluso il gruppo consiliare (Ren)