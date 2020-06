Speciale energia: Eni e Fincantieri estendono accordo per decarbonizzazione ed economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie alle sinergie sviluppate, Fincantieri ed Eni possono sostenere in maniera decisiva lo sviluppo sostenibile del paese: questo accordo si inquadra perfettamente nella strategia di lungo termine che abbiamo disegnato”, ha dichiarato Descalzi, aggiungendo che “per costruire una nuova Eni abbiamo coniugato la sostenibilità economica con quella ambientale, e stiamo lavorando alla transizione energetica fornendo energia in maniera redditizia e, al contempo, ottenendo un’importante riduzione dell’impronta carbonica”. Nel mix produttivo di Eni, ha continuato, il gas “rappresenterà una componente crescente nei prossimi anni: il 60 per cento nel 2025 e addirittura l’85 nel 2050: in questo percorso Fincantieri rappresenta un partner di eccellenza strategica con cui continuiamo a ricercare e sviluppare tecnologie e sistemi innovativi”. Siamo convinti, ha commentato Bono, che “il successo di questa partnership sia un’ottima notizia per il paese, specialmente perché esplora un ambito essenziale come quello dello sviluppo sostenibile”. La capacità che due grandi attori dell’industria nazionale hanno di mettere in comune esperienze, patrimoni professionali e, soprattutto, le rispettive vision per il futuro, ha aggiunto, costituisce un risultato di enorme valore strategico. “Esprimo grande soddisfazione perché il percorso di ricerca che stiamo tracciando con un gruppo del calibro di Eni ha già portato alla nascita di molteplici progetti in grado di consolidare il primato tecnologico che ha permesso alle nostre società di ottenere affermazioni importanti a livello globale”, ha concluso l’Ad di Fincantieri. (Com)