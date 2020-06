Speciale energia: sottosegretario Usa Fannon, stop ad azioni provocatorie che minano stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno mantenuto una posizione coerente nel chiedere di porre fine a tutte le azioni provocatorie che potrebbero minare “la fiducia degli investimenti nella regione del Mediterraneo orientale" e influire sulla stabilità politica della regione. Lo ha detto il sottosegretario di Stato Usa all’Energia, Francis Fannon, nel corso della videoconferenza sul gasdotto East-Med e sul partenariato trilaterale di Grecia, Cipro e Israele. L’evento è organizzato dalla Camera di commercio greco-statunitense e dal Consiglio atlantico. Rispetto al memorandum d'intesa firmato dalla Turchia e dal Governo di accordo nazionale (Gna) libico, Fannon ha dichiarato “che un protocollo d'intesa non può essere considerato legale” e che “la questione incide sui diritti o sugli obblighi di paesi terzi come la Grecia”. Un protocollo d'intesa "non abroga i diritti degli Stati", ha aggiunto, chiarendo che "il loro status legale è riconosciuto, qui non c'è equivalenza". Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ana-Mpa", l’alto funzionario del governo statunitense ha evidenziato che “il diritto internazionale, la Convenzione del diritto del mare riconosce generalmente che le isole (greche) hanno una Zee e una piattaforma continentale, proprio come qualsiasi altro territorio". (Gra)