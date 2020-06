Giustizia: Costa (FI), Bonafede accolga proposte opposizione, Parlamento sia protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Giustizia del movimento azzurro, Enrico Costa ha partecipato oggi all'incontro con il ministro Bonafede. "Il presidente Conte apre alle riforme condivise? Il guardasigilli sia conseguente ed accolga le proposte che l'opposizione gli ha sottoposto nell'incontro di oggi - osserva in una nota -. Abbiamo proposto tre cose: legge elettorale immediata con sorteggio per i membri togati del Csm, riforma costituzionale del Csm con ribaltamento delle proporzioni tra laici e togati (laici eletti non più dal Parlamento, ma dagli avvocati e dai professori universitari in materie giuridiche), separazione delle carriere. Le risposte che ci verranno date saranno la cartina di tornasole della reale volontà della maggioranza di fare riforme condivise. Infatti, quando si tratta di stabilire le regole di funzionamento di un organo a rilevanza costituzionale, che incidono sull'equilibrio tra poteri dello Stato, il protagonista deve essere il Parlamento. Sono in discussione rilevantissimi principi costituzionali, e su questi non si può pensare di operare a colpi di maggioranza". (Com)