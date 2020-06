Umbria: De Luca (M5s), chiusura viadotto Montoro, urge viabilità alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo il blocco dell'ingresso dei mezzi pesanti a Orte in direzione Terni c'è la necessità assoluta e urgente di una viabilità alternativa di emergenza per evitare il congestionamento del traffico intorno a Narni Scalo, mitigando le conseguenze sul comparto produttivo, a fronte dell'assoluta assenza di alternative rispetto alla chiusura totale del viadotto Montoro per i prossimi mesi”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dell'Umbria Thomas De Luca (M5s) annunciando di aver “informato personalmente oggi il viceministro delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri, sollecitando il suo interessamento per l'adozione di una soluzione urgente in coordinamento con Comune e Regione”. “Gravi – ha spiegato De Luca in una nota congiunta con il consigliere comunale di Narni, Luca Tramini - sono i ritardi di Anas nella governance della situazione che hanno causato i disastrosi ingorghi di stamattina. Anas che era stata già ampliamente e da tempo informata ed avvisata dei problemi inerenti alla viabilità che sarebbero derivati. La chiusura per i mezzi pesanti a Orte era stata chiesta da giorni e solo stamattina è stata decisa dopo l'ennesima riunione in Prefettura". "Com'è possibile – ha concluso De Luca - che solo adesso sia venuto alla luce questo grave problema solo a fronte della ricognizione in atto? Com'è possibile che solo dopo Genova siano emersi due casi come quello di Spoleto e quello di Montoro? Chi doveva fare manutenzione in questi anni?”. (Ren)