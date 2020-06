Auto: Renault, manifestazione spontanea dei dipendenti di Choisy-le-Roi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel centro di Choisy-le-Roi, a sud di Parigi, si è svolta una manifestazione spontanea dei dipendenti della Renault che lavorano negli stabilimenti del posto, in sciopero da ieri, 2 giugno, contro il piano di ristrutturazione dell'azienda. Secondo i media francesi l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 300 persone, che hanno avuto il sostegno dei sindacati. "La direzione resta dolorosamente silenziosa. L'abbiamo sollecitata invano per organizzare almeno un dialogo e calmare gli spiriti", ha detto Franck Daout, delegato generale della Confederazione francese democratica del lavoro (Cfdt). Philippe Martinez, segretario generale della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha espresso il suo sostegno "a tutti i dipendenti che sono in sciopero e che si battono per il lavoro". "Conosco bene il gruppo Renault. Ho conosciuto molti amministratori delegati che chi annunciavano mari e monti per il futuro del marchio e oggi vediamo in che situazione hanno lasciato il gruppo", ha aggiunto Martinez. (Frp)