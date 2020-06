Francia: genocidio Ruanda, Kabuga sarà giudicato ad Arusha dal Meccanismo Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello di Parigi ha autorizzato il trasferimento del ruandese Felicien Kabuga, conosciuto come il "finanziatore del genocidio" del 1994, ad Arusha, in Tanzania, dove sarà giudicato per genocidio e crimini contro l'umanità dal Meccanismo delle Nazioni Unite per i tribunali internazionali. Lo riferisce "France 24". Lo scorso 27 maggio, i giudici della Corte francese avevano respinto la richiesta di rilascio su cauzione di Kabuga, che è stato arrestato il 16 maggio alla periferia di Parigi dopo 25 anni di latitanza. Il rilascio su cauzione era stato chiesto dalla difesa di Kabuga a causa delle sue presunte cattive condizioni di salute. Durante la scorsa udienza Kabuga, 87 anni, ha definito delle “fandonie” le accuse nei suoi confronti e ha negato di essere responsabile dell’uccisione di centinaia di migliaia di tutsi. I legali di Kabuga avevano inoltre chiesto alla Corte di annullare i risultati di un test del dna utilizzato per identificarlo dal momento che l’imputato non ha mai dato il suo consenso. (segue) (Frp)