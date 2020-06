Germania: a maggio, 169 mila nuovi disoccupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus in Germania non risparmia il mercato del lavoro. Come reso noto oggi dall'Agenzia federale del lavoro (Ba), a maggio scorso nel paese i disoccupati sono aumentati di 169 mila unità a 2,813 milioni. Per il quotidiano “Suddeutsche Zeitung”, si tratta di un dato “assolutamente atipico per maggio”. Secondo il presidente della Ba, Detlef Scheele, sul totale dei disoccupati 578 mila sono dovuti alle conseguenze dell'emergenza coronavirus. “Un quinto dei disoccupati su 2,8 milioni è attualmente dovuto all'effetto coronavirus: si tratta di una cifra considerevole di cui si deve prendere atto”, ha affermato Scheele. A sua volta, l'economista della compagnia di assicurazioni tedesca Allianz Katharina Utermoehl ha osservato come i risultati ottenuti dal mercato del lavoro della Germania in cinque anni sono stati cancellati in due mesi dalla pandemia di Sars-Cov2. Appare quindi prossima a verificarsi la previsione di tre milioni di disoccupati nel paese. A ogni modo, l'incremento della disoccupazione a maggio è stato meno netto che ad aprile, quando erano 300 mila i tedeschi privi di un impiego a causa della crisi. Come nota la “Sueddeutsche Zeitung”, di norma il mercato del lavoro registra una ripresa ad aprile e maggio e il numero di disoccupati di solito diminuisce in questo periodo. (Geb)