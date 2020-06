Scuola: Labriola (FI), imbarazzante Azzolina, ragazzi non possono pagare sua incompetenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia, afferma in una nota che "l'assenza della Azzolina tra gli scranni del governo mentre si discute del decreto Scuola mette in chiaro il disinteresse del ministro per la materia. Non ha avuto neppure il garbo di ascoltare le critiche dell'opposizione alla sua gestione". Per la parlamentare, "il ministro, più brava a presenziare in tv che frequentare le Aule parlamentari, continua a dire che a settembre i nostri ragazzi torneranno tra i banchi di scuola. Il problema è che non si riesce a capire con quali modalità. Le sue dichiarazioni sono preoccupanti", continua l'esponente di FI, "soprattutto quando afferma che l'esecutivo darà una cornice, delle linee guida e che ogni scuola dovrà poi decidere come far ripartire l'anno in base a queste linee. Questo è semplicemente inaccettabile ed evidenzia ancora una volta il fatto che il ministro non sappia che pesci prendere". Labriola, poi, prosegue: "Lasciare che gli istituti decidano come declinare le indicazioni vuol dire nella migliore delle ipotesi che il mondo della scuola sarà ancora più frammentato, con differenze tra un istituto e l'altro: una vera follia. Il ministro Azzolina si prenda le sue responsabilità, faccia scelte serie ascoltando anche le critiche dell'opposizione. Sono ancora molti i nodi da sciogliere, occorre decidere se andranno usate mascherine o visiere protettive, quanti saranno gli alunni per ogni aula, se la mensa sarà attiva, se e ogni quanto verranno sanificati gli ambienti. La scuola", conclude la deputata di Forza Italia, "è una palestra di vita per i nostri figli, fondamentale per il loro futuro, non è giusto che siano loro a pagare per l'incompetenza del ministro". (Com)