Trasporti: Anas, al via nuovo sistema prenotazione online per esigenze del pubblico

- Prosegue il percorso di efficientamento del Servizio clienti Anas (gruppo Fs Italiane). Da oggi - riferisce una nota di Anas - i clienti avranno la possibilità di usufruire di un servizio ancora più efficace e dedicato grazie al nuovo sistema di prenotazione online che consente di riservare con anticipo il proprio appuntamento presso gli Uffici relazioni con il pubblico. Coloro che sceglieranno di prenotare, potranno farlo attraverso tutti i canali di comunicazione già a disposizione: il sito www.stradeanas.it che consente di visualizzare il calendario con le disponibilità, il numero verde 800.841.148, la live chat, oppure scrivendo una email o una Pec agli indirizzi servizioclienti@stradeanas.it e servizioclienti@postacert.stradeanas.it. Selezionando uno slot temporale, tra quelli disponibili indicati e specificando il motivo della propria visita, gli utenti Anas potranno non solo saltare eventuali code, evitando così il rischio assembramenti come previsto dalle norme per il contenimento del Covid-19, ma anche ricevere un servizio più centrato sulle esigenze di ognuno. (segue) (Com)