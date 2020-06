Trasporti: Anas, al via nuovo sistema prenotazione online per esigenze del pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Effettuando la prenotazione, un sistema automatico di notifica consentirà di gestire l’appuntamento attraverso le opzioni di conferma, annullamento e segnalando anche eventuali ritardi, tutto in tempo reale. Grazie all’ottimizzazione dei processi di gestione dei rapporti con la clientela, il nuovo sistema - operativo nelle sedi Anas di tutta Italia - permetterà di migliorare la customer experience e la customer satisfaction. Il Servizio clienti di Anas non si è mai fermato anche nel periodo di emergenza sanitaria, garantendo sempre la massima attenzione e scrupolosa dedizione alle richieste dei clienti, rafforzando il presidio dei canali online. Il nuovo sistema di prenotazione garantisce con maggiore efficienza la prosecuzione di un’attività che fino ad oggi ha consentito di risolvere immediatamente l’85 per cento delle richieste pervenute, di velocizzare e rendere più trasparente il dialogo tra il cliente e l’azienda e di aumentare la soddisfazione dei clienti. (Com)