Kosovo: premier Hoti, nuovo governo non permetterà modifiche ai confini

- Il nuovo governo del Kosovo coopererà con l'Unione europea e gli Stati Uniti, "e non permetterà alcuna modifica dei confini o scambio di territori". Lo ha dichiarato il neo primo ministro kosovaro Avdullah Hoti, presentando oggi in parlamento il programma di governo durante la sessione di lavori che ha votato la fiducia all'esecutivo. Hoti ha dichiarato di intendere "assumere la responsabilità di migliorare il dialogo con la Serbia in linea con la Costituzione del Kosovo". Il rilancio dell'economia dopo la pandemia del coronavirus sarà una priorità del nuovo esecutivo, secondo quanto dichiarato da Hoti. "Il rafforzamento dello Stato, un aumento dell'occupazione e il potenziamento della concorrenza", queste altre priorità individuate dal premier del partito Lega democratica del Kosovo (Ldk). (segue) (Kop)