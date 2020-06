Kosovo: premier Hoti, nuovo governo non permetterà modifiche ai confini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova coalizione di governo guidata dall'Ldk ha ottenuto la fiducia oggi con 61 voti in favore, appena uno in più di quelli necessari per governare (120 sono i seggi del monocamerale di Pristina). Ldk ha raggiunto l'intesa per formare la coalizione con l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) di Ramush Haradinaj, con il partito Nisma di Fatmir Limaj, e con con partiti delle minoranze per la formazione di un esecutivo. Secondo quanto indicato oggi dalla stampa di Pristina, alla Lista serba sarebbero stati affidati due ministeri e una carica da vicepremier. (segue) (Kop)