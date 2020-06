Camera: domani audizioni su partecipazione Italia all'Unione europea 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Domani 4 giugno, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, la commissione Politiche Ue svolge le seguenti audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2020 - Un'Unione più ambiziosa e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020: ore 12.30 professor Carlo Cottarelli; ore 13.30 professor Enrico Giovannini; ore 14.30 Massimo Sabatini, direttore dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'appuntamento - si legge in una nota di palazzo Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.