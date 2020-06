Sanità: Palozzi (Cambiamo), Zingaretti chiarisca su liste di attesa Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, deve chiarire sulle liste di attesa. Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di "Cambiamo con Toti", Adriano Palozzi. "Ora che i reparti di terapia intensiva si stanno svuotando e la fase più intensa dell'emergenza Covid-19 appare alle spalle, è necessario che il sistema sanitario regionale riparta e risponda con efficienza e concretezza a tutte le esigenze dei cittadini del Lazio - aggiunge Palozzi -. In questo quadro, vorremmo sapere dal presidente Zingaretti e dall'assessore D'Amato quale sia la situazione delle liste d'attesa per le visite specialistiche e delle attività ambulatoriali, molte rimaste ferme o a scartamento ridotto durante il periodo di lockdown. Auspichiamo vivamente che lo smaltimento delle liste d'attesa non proceda nuovamente lento e macchinoso, come peraltro già accaduto in tempi pre-coronavirus, quando la sanità di Zingaretti è stata anche e soprattutto chiusura di reparti e desertificazione dell'offerta territoriale. È necessario conoscere nei dettagli la ricetta della amministrazione regionale, per questa ragione depositerò - conclude - una interrogazione ad hoc alla attenzione di Zingaretti e D'Amato".​(Com)