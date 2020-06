Roma: Giannini (Lega), trovare autori incendio deposito Atac e chiudere campo rom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Giannini, consigliere della Lega alla Regione Lazio chiede che sia chiuso il campo rom di via Candoni e che siano trovati "al più presto gli autori del vile gesto che si compiuto ieri sera nel vicino deposito Atac dove alcuni mezzi sono stati dati alle fiamme". In una nota Giannini spiega: "La sindaca Raggi, su pressione dei residenti, il 13 marzo del 2019 aveva promesso una vigilanza h24 da parte della Polizia locale di Roma Capitale proprio per tenere sotto controllo gli abitanti del campo nomadi. La invitiamo dunque a rafforzare tale pattugliamento visto l'immenso perimetro e le diverse uscite e a fornirci spiegazioni se nel frattempo si è attivata per un censimento specifico della popolazione attualmente presente nel campo stesso. È impensabile - aggiunge - che non passi giorno che i cittadini o gli stessi dipendenti Atac lamentino furti di ogni genere a ridosso dell'area o nel deposito stesso. Oltre a detenere il record di mezzi Atac andati a fuoco, circa 160 negli ultimi 4 anni, Raggi finora si mostrata campionessa di inutilità anche sul fronte politiche sociali e sicurezza. Un totale fallimento - conclude - che tra 11 mesi spazzerà via sia lei che i 5 stelle dalla scena politica di questa città". (Com)