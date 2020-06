Fase 2: a Milano da venerdì riapre la Fondazione Prada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Prada riapre la sede di Milano da venerdì 5 giugno. Gli spazi espositivi saranno accessibili al pubblico dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 19. Il percorso di visita sarà costituito dalle tre mostre temporanee “K”, “The Porcelain Room” e “Storytelling”. Lo fa sapere una nota della Fondazione Prada, precisando che negli spazi interni ed esterni saranno disposte tutte le misure igienico-sanitarie e di sicurezza necessarie per preservare la salute del pubblico e del personale e garantire un’esperienza di visita piacevole e serena. Nel rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, l’ingresso è contingentato e richiede l’acquisto del biglietto online. Non saranno visitabili i progetti permanenti “Atlas”, “Haunted House”, “Le Studio d’Orphée” e “Processogrottesco”. La programmazione del cinema, le attività dell’Accademia dei bambini e le visite guidate rimangono temporaneamente sospese. Bar Luce e Ristorante Torre riaprono entrambi dal 5 giugno e saranno attivi dal venerdì alla domenica nei seguenti orari: dalle 10 alle 19 per il Bar Luce e dalle 18 alle 23 per il Ristorante Torre. (segue) (com)