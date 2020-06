Usa: ottava notte consecutiva di tensioni, scontri a New York e a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono proseguiti per l’ottava notte di seguito negli Stati Uniti, malgrado i coprifuochi imposti in diverse città, gli scontri tra polizia e manifestanti nel quadro delle proteste per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia di Minneapolis. A New York centinaia di dimostranti in corteo sul Manhattan Bridge si sono imbattuti in un blocco della polizia che ha impedito al gruppo, proveniente da Brooklyn, di entrare a Manhattan. A Washington in Lafayette Square gli agenti hanno risposto con proiettili di gomma e spray urticanti ai manifestanti che lanciavano bottigliette e scuotevano la barriera di protezione eretta nei pressi della Casa Bianca. A Portland, nell’Oregon, si sono verificati momenti di forte tensione dopo che la polizia ha lanciato gas lacrimogeni contro la folla, che nelle ore precedenti aveva manifestato in maniera pacifica. A Los Angeles i dimostranti si sono assiepati davanti alla residenza del sindaco Eric Garcetti prima dell’arrivo della polizia locale, che ha fatto sapere di aver arrestato “centinaia” di persone. (segue) (Nys)