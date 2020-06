Usa: ottava notte consecutiva di tensioni, scontri a New York e a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Donald Trump è tornato a sollecitare i governatori perché richiamino i riservisti della Guardia nazionale per ripristinare l’ordine nei rispettivi Stati. Molti governatori non hanno tuttavia accolto l’appello, preferendo puntare sulle sole forze di polizia e sull’imposizione di coprifuochi che in molti casi sono stati ignorati dai manifestanti. Si fa tuttavia sempre più largo l’ipotesi di un intervento delle truppe in servizio: il Pentagono ha confermato che circa 1.600 militari attivi sono stati trasferiti dalle basi di Fort Bragg (nella Carolina del Nord) e Fort Drum (nello Stato di New York) all’area di Washington per assistere le autorità civili in caso di necessità. L’idea di un coinvolgimento dell’esercito contro cittadini statunitensi è tuttavia respinta da ambienti del Pentagono, dal Partito democratico e da diversi esponenti repubblicani. Sempre a Washington la Guardia nazionale ha fatto sapere di aver aperto un’indagine su un elicottero militare che lunedì notte ha sorvolato a bassa quota le strade nelle quali si era assiepata la folla. (segue) (Nys)