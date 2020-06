Usa: ottava notte consecutiva di tensioni, scontri a New York e a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- George Floyd, 46 anni, è morto a Minneapolis lo scorso 25 maggio nel corso di un tentativo di arresto. Il suo collo è rimasto per nove minuti bloccato sotto il ginocchio di un agente di polizia, Derek Chauvin, successivamente incriminato per omicidio preterintenzionale. Il video dell’episodio, prontamente diffuso sui social, ha provocato un’ondata di rabbia e indignazione che col passare dei giorni ha coinvolto oltre 140 città degli Stati Uniti. A una settimana dalla morte di Floyd, le autorità del Minnesota hanno fatto sapere di aver aperto un’inchiesta per violazione dei diritti umani all’interno del Dipartimento di polizia di Minneapolis, i cui agenti sono sospettati di diffuse discriminazioni nei confronti dei cittadini afroamericani. (Nys)