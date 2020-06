Coronavirus: Del Re e Maurer indicano le sei azioni per solidarietà globale anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per combattere i nuovi fronti del contagio nei Paesi fragili si deve estendere la solidarietà oltre le frontiere: se non agissimo nell'ambito della cooperazione globale, rischieremmo ondate ricorrenti di Covid-19 nei vari Stati del mondo, con imprevedibili conseguenze che potrebbero imporre l'adozione di misure di ri-contenimento, e potrebbero avviare una recessione economica permanente e per tale motivo il concetto di "solidarietà" viene evocato spesso nella sua accezione soprattutto politica, in risposta alla pandemia in atto. E’ quanto emerge dalla lettera inviata al quotidiano “Avvenire” dalla viceministro degli Affari esteri, Emanuela Del Re, e dal presidente del Comitato internazionale della Croce rossa (Icrc), Peter Maurer. Nella lettera la Del Re e Maurer ricordano che in Africa, Medio Oriente, Centro e Sud America, la curva delle infezioni è in aumento soprattutto nei contesti fragili. “Siamo ormai consapevoli che, come ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il virus resterà in circolazione per molto tempo, e questo ci impone di agire subito e con coerenza. Guardando alla situazione da un punto di vista globale, emerge, stando ai dati dell'Oms, che un terzo dei Paesi nel mondo non dispone di un sistema di riferimento clinico per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19, e che solo il 48 per cento dei paesi dispone di un programma di prevenzione e controllo delle infezioni, di procedure igieniche standard e di trattamento dell'acqua nei centri sanitari. Il quadro umanitario è già devastante, e questa pandemia in molti luoghi inasprisce le condizioni di vita delle famiglie che da sempre lottano per soddisfare bisogni fondamentali, dall'alloggio al cibo, all'acqua, alle cure mediche”, si legge nella lettera. (segue) (Res)