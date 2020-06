Coronavirus: Del Re e Maurer indicano le sei azioni per solidarietà globale anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la viceministro degli Esteri e il presidente dell’Icrc, nei territori dove la guerra ha imperversato per anni, peraltro, la possibilità di rispondere adeguatamente al virus è scarsa o nulla. “Negli ultimi mesi, i combattimenti in molte aree sono addirittura aumentati: basta guardare al Sahel o alla Libia dove assistiamo a un'intensificazione della violenza, all'aumento degli sfollati e all'indebolimento dei sistemi sanitari, con un conseguente innalzamento del rischio di diffusione del Covid-19. Sono più di 70 milioni le persone costrette alla fuga a causa dei conflitti. Appare evidente che la diffusione della pandemia nei campi ipercongestionati dei rifugiati e degli sfollati, dove è forte la promiscuità, avrebbe effetti rovinosi. Un effetto gravissimo dei combattimenti sul terreno e dei bombardamenti nelle aree abitate è la distruzione delle infrastrutture urbane: in alcuni luoghi gli ospedali vengono attaccati e diventano inaccessibili, in altri funzionano a malapena; la distruzione o il malfunzionamento dei sistemi idrici e fognari comporta che le malattie infettive -colera, morbillo, tifo o altro-possono diffondersi di nuovo”, osservano i due. (segue) (Res)