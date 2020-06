Coronavirus: Del Re e Maurer indicano le sei azioni per solidarietà globale anti-Covid (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Del Re e Maurer, non esiste un'opzione sussistenza contro salute: se queste popolazioni, già rese fragili dai conflitti, sprofondassero ulteriormente nella miseria, sarebbero ancora più esposte alle malattie. Emerge una ulteriore preoccupazione: la sicurezza alimentare che rappresenta una questione che merita una risposta forte e immediata, perché mette ulteriormente in pericolo la salute e i mezzi di sussistenza di centinaia di milioni di persone, soprattutto in contesti fragili: i segnali di un'interruzione delle catene di approvvigionamento alimentare sono già visibili man mano che i paesi moltiplicano le misure per arrestare la pandemia. “Quandanche l'Africa registrasse un minor impatto del Covid-19, il continente dovrà affrontare un disastro economico, per non parlare del forte calo degli investimenti esteri diretti, delle rimesse, dell'aumento dei prezzi delle materie prime di base e della volatilità dei tassi di cambio”, osservano Del Re e Maurer. (segue) (Res)