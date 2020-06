Coronavirus: Del Re e Maurer indicano le sei azioni per solidarietà globale anti-Covid (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto “l’Italia sostiene i meccanismi per facilitare il contrasto alla prevista crisi alimentare” e “la comunità internazionale, con una collaborazione attiva e stretta delle agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma (Fao, Ifad e Pam), sta creando una vera e propria ‘food coalition’ (alleanza del cibo), una piattaforma concreta e dinamica che consente lo scambio di buone pratiche per mitigare l'effetto nefasto sul piano socio-economico del Covid-19 sulla disponibilità e la distribuzione del cibo”. Infatti, “senza un'azione concertata e coordinata, molti Paesi rischiano di vanificare decenni di progresso e sviluppo”. Per Del Re e Maurer, per evitare questo scenario, è essenziale che i governi agiscano in stretta collaborazione con il settore privato, le organizzazioni umanitarie e della società civile, le comunità locali e le diaspore. “Tutti possono svolgere un ruolo fondamentale nel generare nuove opportunità di sostentamento e nell'adattare le risposte socio-economiche al contesto comunitario”, aggiungono. (segue) (Res)