Coronavirus: Del Re e Maurer indicano le sei azioni per solidarietà globale anti-Covid (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Del Re e Maurer, ricordato che i governi stanno agendo in chiave nazionale, ma vi è bisogno di una risposta globale che affronti i punti chiave: approntare una risposta globale che affronti da un lato l'emergenza e dall'altro rafforzi i paesi fragili nel ridurre le tensioni tra la risposta sanitaria e le esigenze economiche; garantire-ove possibile-che i finanziamenti che sostengono la risposta Covid-19 vadano oltre la riallocazione di fondi esistenti per gli aiuti. Abbiamo visto che trascurare il sostegno ad altri servizi sanitari oltre al Covid può comportare molti più morti del coronavirus a causa di impatti secondari; adottare un approccio coordinato multi-stakeholder che mobilita capitali pubblici e privati, attori istituzionali (Stati, Organizzazioni internazionali, Istituzioni finanziarie internazionali); rafforzare la cooperazione tra Stati consentendo la produzione e la libera circolazione di beni e attrezzature mediche, compresi i dispositivi di protezione individuale, affinché vadano dove è più necessario. Le catene globali di approvvigionamento alimentare devono essere tenute aperte; fare in modo che l'assistenza e la protezione umanitaria non si fermino di fronte alla pandemia. L'accesso umanitario è una priorità assoluta, come ripetutamente affermato dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. Ove in grado di rispettare tutte le precauzioni sanitarie, gli operatori umanitari devono avere accesso sicuro alle popolazioni in stato di bisogno; assicurare equità e che nessun Paese venga discriminato. (segue) (Res)