Coronavirus: Del Re e Maurer indicano le sei azioni per solidarietà globale anti-Covid (7)

- “Il mondo deve essere unito di fronte a questa sfida e dobbiamo assicurarci che il vaccino, quando arriverà, sia per tutti, non solo per i pochi”, ha affermato il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio nel suo appello a favore di un'alleanza internazionale per il vaccino. Un appello che indica la stessa direzione – “vaccini Covid-19 di dominio pubblico” - proposta dall'appello di illustri intellettuali guidati dal premio Nobel Muhammad Yunus e dal presidente della Pontificia accademia delle Scienze Sociali Stefano Zamagni sostenuto e lanciato da "Avvenire", "La Croix" e "Nederlands Dagblad". “Chiediamo agli Stati, alle organizzazioni pubbliche, private e umanitarie di essere unite. E’ nostro dovere aiutare i Paesi che già combattono per fornire assistenza sanitaria alle proprie comunità, in particolare a quelle più vulnerabili. Ma è anche evidentemente nostro interesse. Nessuno di noi è al sicuro finché non siamo tutti al sicuro”, conclude la lettera della viceministro degli Esteri e del presidente dell’Icrc. (Res)