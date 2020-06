Croazia: Banca centrale, investimenti diretti esteri in aumento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri in Croazia hanno registrato nel 2019 un aumento rispetto all'anno precedente: sono i dati pubblicati oggi dalla Banca centrale del paese, secondo quanto rilanciato dall'emittente "N1". Il volume degli investimenti diretti esteri è stato di 1,24 miliardi di euro, pari a 196 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente. L'aumento in percentuale corrisponde al 19 per cento in più rispetto alla somma relativa al 2018, mentre in termini assoluti la cifra del 2019 è la più alta dal 2014. L'anno scorso è stato il Lussemburgo ad effettuare i maggiori investimenti con 289 milioni di euro. Al secondo posto compare l'Austria, con 257 milioni di euro, mentre al terzo posto si trova la Slovenia con 140,8 milioni di euro. La Germania si colloca infine al quarto posto con 135 milioni di euro investiti. (Zac)