Libia: anche ministro Esteri Siala a Mosca per i preparativi del 5+5

- Anche il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Mohamed Siala, si trova a Mosca insieme al vice premier, Ahmed Maiteeg, per partecipare ai colloqui con i funzionari russi. Lo riferiscono i media libici. I due sono arrivati insieme a Mosca per discutere della crisi libica in preparazione di un incontro del comitato 5+5 di Ginevra. Maiteeq e Siala sono arrivati all'edificio del ministero degli Esteri russo e si sono astenuti dal rilasciare dichiarazioni ai media sulla natura dei colloqui che si terranno. D'altra parte, fonti del ministero degli Esteri del Gna hanno reso noto che il premier Fayez al Sarraj partirà domani, 4 giugno, alla volta della capitale turca, Ankara, per discutere della crisi libica con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mentre questa mattina i media libici parlavano di una visita del generale Khalifa Haftar in questi giorni al Cairo. (Lit)