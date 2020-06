Camera: domani audizioni su polizia locale e sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 4 giugno, la commissione Affari costituzionali svolge le seguenti audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale: ore 12.45 Ivano Leo, presidente nazionale dell'Associazione professionale polizia locale d'Italia - Pl; ore 13.05 Gian Guido Nobili, coordinatore nazionale del Forum italiano sulla sicurezza urbana; ore 13.25 Diego Porta, presidente dell'Associazione nazionale comandanti e ufficiali dei corpi di polizia municipale (Ancupm); ore 13.45 Luigi Marucci, presidente nazionale dell'Organizzazione sindacale delle polizie locali (Ospol); ore 14.05 Luca Montanari, rappresentante dell'Associazione Ars Nostra Vis Urbis (Anvu). L'appuntamento - si legge in una nota di palazzo Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)