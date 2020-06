Trasporti: Usb, bene Atac su bilancio ma peggiorate condizioni lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atac ha chiuso il bilancio dell'anno 2019 in attivo di 8 milioni di euro. "Sicuramente una notizia positiva - scrive l'Unione sindacale di base (Usb) in una nota - se non fosse che si è potuti arrivare a questo risultato sulla pelle dei lavoratori, con i sacrifici e il peggioramento delle condizioni di lavoro di tutti, compresi i pensionati". Per Usb il concordato preventivo in continuità "ha portato: a un peggioramento del servizio per l'utenza, all'aumento delle aggressioni al personale, all'aumento dei carichi di lavoro per una mansione già fortemente usurante, a bloccare i Tfr (soldi dei lavoratori) di chi è andato in pensione, dal 2017 ad oggi, a saturare l'orario di lavoro a 39 ore, in una città come Roma, congestionata dal traffico e senza corsie preferenziali, a far ammalare i lavoratori per lo stress al quale li hanno sottoposti". La nota quindi conclude: "Noi non abbiamo nulla di cui gioire, visto che nulla è cambiato se non peggiorato".(Com)