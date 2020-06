Imprese: Patuanelli incontra Jindal su futuro sito siderurgico di Piombino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pacchetto degli interventi che andranno definiti alla luce del nuovo piano industriale che Jindal si è impegnato a presentare entro due settimane, entreranno misure per modernizzare lo stabilimento di Piombino, garantendo all'azienda la liquidità necessaria per la produzione e gli investimenti, la definizione di un costo dell'energia più funzionale alla sostenibilità economica dell'acciaieria toscana. A questi strumenti si aggiungeranno quelli collegati al nuovo accordo di programma nel quale rientrano gli interventi in tema di logistica, infrastrutture e ambiente. Il prossimo mercoledì 10 giugno il sottosegretario Alessia Morani si recherà in visita al sito siderurgico di Piombino dove incontrerà i sindacati per informali sull'evolversi del confronto in corso con JSW Italy. (com)