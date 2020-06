Speciale difesa: Spagna, accordo tra Albengoa e Navantia per nuovo sistema di propulsione sottomarini S-80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albengoa, azienda spagnola con sede a Siviglia, operante nel settore delle infrastrutture per l'energia, l'industria ed i trasporti, ha sottoscritto un contratto di fornitura con la società della cantieristica navale ad alta tecnologia Navantia, per realizzazione del sistema di propulsione anaerobica (Aip) dei sottomarini S-80 commissionati dal ministero della Difesa di Madrid. Il sistema Aip è una tecnologia innovativa di propulsione che permette ad un sottomarino non nucleare di operare senza dover tornare in superficie per ricaricare le batterie. Se la maggior parte dei sommergibili hanno un'autonomia di massimo due giorni, con il sistema Aip possono navigare sott'acqua per circa tre settimane, come evidenzia Albengoa in un comunicato. Questa "sfida tecnologica" è stata resa possibile grazie "all'intensa collaborazione tra il ministero della Difesa, Navantia e Abengoa", sottolinea l'azienda con sede a Siviglia. (Spm)