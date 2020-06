Speciale difesa: Mozambico, governo conferma uccisione di 78 jihadisti tra cui due leader tanzaniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Mozambico ha confermato l’uccisione di 78 ribelli islamisti nei combattimenti avvenuti negli ultimi giorni nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Fra le vittime, come riferito dal ministro della Difesa Jaime Neto in una nota, ci sono anche due leader delle milizie, entrambi di nazionalità tanzaniana. L'esercito del Mozambico ha lanciato un'offensiva dopo che i jihadisti hanno conquistato la città di Macomia, la terza ad essere invasa dai militanti negli ultimi mesi. Finora non ci sono state notizie di morti civili o militari. I militanti, noti localmente come al Shabaab (da non confondere con il gruppo attivo in Somalia dal 2006) hanno ucciso centinaia di persone da quando hanno lanciato la loro insurrezione alla fine del 2017. All'inizio di quest'anno altre due città – Mocimboa da Praia e Quissanga – sono state temporaneamente conquistate dai militanti e poi liberate dalle forze di sicurezza. (Res)