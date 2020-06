Speciale difesa: Tunisia, partiti tunisini chiedono chiarezza su invio militari Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi partiti tunisini e organizzazioni della società civile hanno chiesto chiarezza in merito all’ipotesi annunciata nei giorni scorsi dal comando degli Stati Uniti in Africa di inviare una unità addestrativa in quello che viene percepito come un tentativo di coinvolgere il paese nel conflitto in corso in Libia. Le informazioni relative al coinvolgimento della Tunisia nel conflitto libico sono state smentite dal Comando degli Stati Uniti per l'Africa (Africom), che invece ha sottolineato come al centro del colloquio tra il ministro della Difesa, Imed Hazgui, e il comandante di Africom, il generale Stephen J. Townsend, vi è stato l'invio di una squadra responsabile dell'addestramento dell'esercito tunisino nel contesto di formazione congiunta tra Tunisia e Stati Uniti. (Tut)