Speciale difesa: Fnomceo, anche le professioni sanitarie al cospetto del Milite ignoto

- Presenti anche i rappresentanti delle Federazioni degli Ordini delle professioni sanitarie e socio-sanitarie, alle 9.15, alla cerimonia in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio al Sacello del Milite ignoto a Roma, accompagnato dalle più alte cariche dello Stato e dai ministri competenti. E' arrivato - informa Fnomceo in una nota - infatti l’invito ufficiale dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Era stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine della Consulta permanente delle professioni sanitarie, a proporre per primo di invitare i presidenti nazionali degli Ordini, in rappresentanza di tutti i professionisti che hanno pagato un tributo altissimo al Covid-19. Sono ad oggi infatti 167 i medici che hanno perso la vita nel corso dell’epidemia, 40 gli infermieri, 15 i farmacisti, 2 le ostetriche. (Com)