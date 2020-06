India-Cina: tensione al confine, incontro tra alti ufficiali potrebbe tenersi il 6 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del comando settentrionale dell’Esercito indiano, generale Yogesh Kumar Joshi, ha visitato ieri il Ladakh per esaminare insieme al comandante del XIV Corpo, generale Harinder Singh, e ad altri alti ufficiali la situazione lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa con la Cina, dove da settimane ci sono tensioni. Il ministro della Difesa, Rajnath Singh, ha poi dichiarato in un’intervista televisiva che i colloqui tra le parti stanno proseguendo a livello militare e che un incontro tra alti ufficiali potrebbe tenersi il 6 giugno. La tensione si concentra nel Ladakh orientale. Nell’area di Pangong Tso, Demchok e Valle del Galwan ci sarebbero 1.200-1.500 militari cinesi e altri 5.000 nelle vicinanze; quelli indiani sarebbero almeno altrettanti. La situazione ricorda lo stallo del Doklam (Donglang in cinese) dell’estate 2017, quando le truppe indiane bloccarono per 73 giorni la costruzione di una strada da parte di quelle cinesi sull’altopiano conteso tra il Bhutan, alleato dell’India, e la Cina; alla fine Nuova Delhi annunciò il ritiro delle due forze mentre Pechino sostenne che l’attività edile era volta a migliorare la vita delle truppe e dei residenti nel territorio e non a edificare un grande complesso militare come ipotizzato da parte indiana. (segue) (Inn)