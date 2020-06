Imprese: Efi Reggiani, da Intesa Sanpaolo 15 milioni di euro con garanzia Mcc e Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Efi Reggiani, azienda leader mondiale nella progettazione, produzione e commercializzazione di macchine da stampa analogiche e digitali, linee di pre e post trattamento tessile, consumabili e soluzioni integrate per l’industria tessile, ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di complessivi 15 milioni di euro, garantito da Mediocredito centrale con Fondo di garanzia e da Sace tramite Garanzia Italia. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è finalizzato a sostenere il costo del personale, gli investimenti e il circolante. Dall’inizio dell’emergenza, prosegue la nota, Intesa Sanpaolo ha messo in atto una serie di misure concrete per dare sostegno alle imprese: dopo aver elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del paese, sospeso le rate dei finanziamenti e aderito all’anticipo della Cassa integrazione in deroga, è operativa su tutte le possibili soluzioni previste dal decreto Liquidità, fornendo così il sostegno necessario alle imprese di piccole, medie e grandi dimensioni. “Il finanziamento servirà per proseguire anche in questo periodo con le attività di innovazione che ci hanno permesso di raggiungere la posizione dominante nel mercato tessile mondiale: con questa iniezione di capitale sarà possibile dare nuovo slancio alle nostre attività e rafforzare la presenza di Reggiani sul mercato tessile globale”, ha detto Adele Genoni, senior vice president e general manager. “L’operazione con Reggiani conferma il nostro impegno, insieme a Sace, di rispondere in maniera efficace alle esigenze delle imprese”, ha commentato Tito Nocentini, direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo. Con questa iniziativa, ha aggiunto, proseguiamo nell’attività di sostegno alle imprese del territorio con tutte le misure messe a disposizione dal decreto liquidità e “rafforziamo ulteriormente il nostro supporto al tessuto imprenditoriale lombardo: un segnale importante, in particolare per Bergamo, che simboleggia l’impegno del Gruppo per il rilancio economico del paese dopo l’emergenza”. (Com)