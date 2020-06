Siria: 20 mila studenti esprimono interesse per lo studio della lingua russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scuole siriane, quasi 20 mila studenti hanno scelto il russo come seconda lingua straniera. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa russa "Tass" il consigliere senior dell'ambasciata russa nella Repubblica araba siriana, Eldar Kurbanov. L'ambasciata russa nella Repubblica araba fornisce assistenza alla parte siriana principalmente per la formazione degli insegnanti. A Damasco il 31 maggio, per la prima volta dal 2013, sono ripartite le iscrizioni ai corsi di lingua russa. Le lezioni si svolgono presso il Centro russo per la scienza e la cultura. "La gente vede nell'apertura del centro la normalizzazione della vita pacifica", ha dichiarato il direttore Nikolaj Sukhov.(Rum)