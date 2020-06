Imprese: Gts Rail rafforza la sua flotta con Sace e Bppb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un finanziamento da 6,4 milioni di euro, garantito da Sace ed erogato da Banca popolare di Puglia e Basilicata, Gts Rail amplia la sua flotta di locomotori e sostiene la crescita e lo sviluppo anche sui mercati esteri del gruppo Gts, leader in Europa nel trasporto intermodale. Stando al relativo comunicato stampa, grazie al finanziamento l’azienda ha acquistato tre locomotive elettriche Vectron Dc Siemens di nuova generazione con elevate performance e basso impatto ambientale. “Sono lieto che Banca popolare di Puglia e Basilicata, insieme a Sace e grazie anche al sostegno del suo ufficio territoriale di Bari, abbiano dato concreto supporto al Gruppo Gts per i programmi di espansione della propria flotta di rotabili: in un momento storico difficile come questo, dove le incertezze potrebbero portare a ripensamenti, noi proseguiamo spediti con il nostro programma di crescita basato sul sistema ferroviario/intermodale”, ha commentato l’amministratore delegato Alessio Muciaccia, sottolineando che con queste nuove tre locomotive “la nostra flotta arriva a 18 unità tutte in proprietà e ci colloca nelle top 5 imprese ferroviarie italiane: l’emergenza è stata un’ulteriore conferma che il modello Gts di operatore integrato è vincente”. (Com)