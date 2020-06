Imprese: Eni e Fincantieri estendono accordo per decarbonizzazione ed economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli amministratori delegati di Eni e Fincantieri, Claudio Descalzi e Giuseppe Bono, hanno firmato un memorandum d’intesa che estende la collaborazione in materia di ricerca e sviluppo avviata tra le due società nel 2017, includendo fra gli ambiti di applicazione anche l’approccio verso nuove frontiere tecnologiche. Come riferisce il relativo comunicato stampa, fulcro del rinnovo delle intese saranno le attività di valutazione congiunta delle opportunità di sviluppo di iniziative innovative in ambito di decarbonizzazione e di economia circolare. Le attività, prosegue la nota, si concentreranno prevalentemente sui temi di waste to energy, sulla produzione e trasporto di vettori energetici come il gas naturale, il metanolo o l’idrogeno, sulle applicazioni di fuel cells e sullo sviluppo e utilizzo di tecnologie rinnovabili offshore. Stando alla nota, nel corso del triennio relativo al precedente accordo le due società hanno collaborato fattivamente allo sviluppo di diversi concept relativi a piattaforme galleggianti per produzione offshore, con approccio modulare e reversibile, applicando un brevetto Fincantieri, un Floating Gas to Methanol con tecnologia Eni e un Floating Independent Power Plant (Fipp). (segue) (Com)