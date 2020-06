Serbia-Turchia: ministri Esteri a colloquio telefonico, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l'omologo turco, Mevlut Cavusoglu. Secondo una nota diramata dal ministero serbo, Dacic ha ringraziato Ankara per gli aiuti inviati nel momento dell'emergenza sanitaria a causa del Covid-19. Il ministro serbo ha poi auspicato un proseguimento degli investimenti turchi in Serbia, in particolare nelle aree che necessitano di maggiore sviluppo. Dacic ha infine ribadito l'opportunità di proseguire nel dialogo politico ai massimi livelli e a questo proposito ha invitato l'omologo turco a compiere appena possibile una visita ufficiale in Serbia. Il ministro Cavusoglu ha accettato l'invito da parte serba e ribadito che la Turchia opererà un allentamento delle misure restrittive per l'ingresso di cittadini stranieri nel suo territorio a partire da metà giugno. (Seb)