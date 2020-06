© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà alla Ministra Teresa Bellanova. Non c'è e non deve esserci spazio per l'odio nel dibattito pubblico di un Paese democratico. La politica si discosti non solo da chi fa dell'insulto il proprio linguaggio, ma anche da chi fomenta questi atteggiamenti". Lo dichiara la senatrice Laura Garavini, presidente Commissione Difesa e Vicepresidente gruppo Italia Viva- Psi. (Rin)